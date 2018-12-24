Глава Перми ответит на вопросы жителей в прямом эфире канала «Россия 24»

Глава Перми Дмитрий Самойлов ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Россия 24». В рамках эфира глава города подведет итоги уходящего года, расскажет об основных результатах работы городских властей и обозначит планы на 2019 год.

Жители смогут обратиться к главе города и задать свои вопросы в прямом эфире по телефону 210-60-00.

Начало прямого эфира в 19:10 на телеканале «Россия 24».