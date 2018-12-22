ЧП в Соликамске: очередная попытка спасти людей из горящей шахты не удалась

Пятая попытка спасателей пробраться к заблокированным в горящей шахте горнякам не удалась. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников. Он сейчас находится в оперативном штабе в Соликамске. Как написал глава региона на своей странице в Instagram, спасатели снова запустили проливку ствола шахты и через некоторое время сделают следующую попытку.

Напомним, всубботу, 22 декабря, около 10 утра произошло возгорание на строящемся стволе рудника СКРУ-3 в Соликамске. В момент возникновения пожара рабочие находились на отметке в 363 метра, где выполняли работы по бетонированию строящегося ствола. Под землей находились 17 человек. Восьмерых благополучно эвакуировали. Они не пострадали, их жизням ничего не угрожает. Связь с девятью остальными была утеряна сразу после возгорания. По предварительной информации огонь возник при проведении строительных работ.

Спасатели предприняли уже пять попыток найти и вывести на поверхность застрявших горняков. Однако спуститься ниже 340 метров из-за высокой температуры они не смогли. Связаться с застрявшими пока также не удалось.

Начальник ФГУП "Управление строительства-30" Андрей Максимов, чьи подчиненные находятся в забое, сообщил "Интерфаксу", что шансы на спасение людей еще остаются. "Надежды последние должны быть, конечно же", - сказал он.

На месте ЧП развернут оперативный штаб. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, наместо спасательных работ также прибыли бригада психологов МЧС России в составе трех человек, бригады врачей Пермского территориального центра медицины катастроф, отделение санавиации Пермской краевой клинической больницы, бригады скорой помощи.В связи с ЧП в сообщениина сайтеадминистрации Соликамска приводится номер телефона"горячей линии" +7 (34253) 7-06-97.

По факту происшествия следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело.«Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц"», - заявили в ведомстве.

(фото: reshetnikovmg/instagram.com)