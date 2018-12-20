По улицам Перми проедет самолет ЯК-40

(фото: страница Пермского музея авиации в Facebook)

В декабре в Перми по шоссе Космонавтов планируется перевозка пассажирского самолета ЯК-40. Он пополнит экспозицию Пермского музея авиации. Об этом сообщается на странице организация в фейсбуке.

«Мы давно заприметили и приобрели этот самолет, несколько лет он дожидался нас в аэропорту и одновременно выставлялся на фестивале "Крылья Пармы". В этом году мы все-таки нашли возможность его транспортировать. На прошлой неделе в музей привезли крылья, а до конца месяца планируем перевезти весь самолет. Сам процесс тоже обещает быть увлекательным. Ведь повезем мы его прямо по дороге на своих колесах, буксируя грузовиком. Перевозить будем ночью, чтоб не создавать помех дорожному движению. После его транспортировки и сборки в музее мы планируем открыть его для посетителей музея», - рассказал Сергей Павлов, директор по развитию музея. Точная дата и время перевозки самолета пока не определена.

ЯК-40 с бортовым номером RA-87418 был произведен на Саратовском авиационном заводе в 1974 году. Длина экспоната составляет более 20 метров. За весь период работы он налетал 20490 часов. В последние годы работы в Перми, самолет эксплуатировался "РусДжетом" для перевозки VIP-персон, ранее был в составе Пермских авиалиний. Сейчас в Пермском музее авиации представлены более 30 моделей - самолеты, вертолеты и их отдельные механизмы и части.