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Пермскому транспорту добавят социальности
Глава Перми Дмитрий Самойлов принял решение перевести департамент дорог и транспорта в блок к социальному заму. С 1 января 2019 года транспортная сфера переходит под кураторство заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой.
- Общественный транспорт – это, прежде всего, социальная услуга, учитывая качественные преобразования отрасли образования как в системе управления, так и в материально-технической базе, которые были проведены под руководством Людмилы Анатольевны и дали весомые результаты, я считаю, что она может применить аналогичный подход в отрасли пассажирских перевозок, где целью всех изменений является ориентация на потребности человека, - прокомментировал структурные преобразования Дмитрий Самойлов.
Глава Перми обозначил ключевые направления при переходе к новой транспортной модели в 2019 году. Обязательно должны быть выполнены работы по составлению и утверждению новой маршрутной сети, должна быть разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, разработано новое тарифное меню, проведена закупка нового подвижного состава, сообщается на сайте администрации г. Перми.
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