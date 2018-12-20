Пермскому транспорту добавят социальности

Глава Перми Дмитрий Самойлов принял решение перевести департамент дорог и транспорта в блок к социальному заму. С 1 января 2019 года транспортная сфера переходит под кураторство заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой.

- Общественный транспорт – это, прежде всего, социальная услуга, учитывая качественные преобразования отрасли образования как в системе управления, так и в материально-технической базе, которые были проведены под руководством Людмилы Анатольевны и дали весомые результаты, я считаю, что она может применить аналогичный подход в отрасли пассажирских перевозок, где целью всех изменений является ориентация на потребности человека, - прокомментировал структурные преобразования Дмитрий Самойлов.

Глава Перми обозначил ключевые направления при переходе к новой транспортной модели в 2019 году. Обязательно должны быть выполнены работы по составлению и утверждению новой маршрутной сети, должна быть разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, разработано новое тарифное меню, проведена закупка нового подвижного состава, сообщается на сайте администрации г. Перми.