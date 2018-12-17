Губернатор проведет предновогодний прямой эфир
(источник: reshetnikovmg/instagram.com)
Во вторник, 18 декабря, губернатор Пермского края Максим Решетников проведет предновогодний прямой эфир в Instagram. Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети.
- "Начинаем в 19:00, общаться будем в течение часа. Пишите о волнующих вас темах в комментариях. Те вопросы, которые остались после прошлого общения - к ним тоже вернемся. До встречи!", - написал Максим Решетников.
Напомним, это будет уже третья по счету прямая линия губернатора Пермского края в Instagram. 11 октября 2018 года Максим Решетников провел в прямом эфире приложения пресс-конференцию для СМИ, а 20 ноября ответил на вопросы пользователей.
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