Очевидцы: в Перми подрались водители маршруток

Сегодня утром в Мотовилихинском районе Перми на ул. Хрустальная подрались два водителя маршруток. Об этом написала в фейсбуке пассажирка Елена. По ее словам, причиной конфликта стало то, что один из водителей подрезал другого перед остановкой и, в результате, «собрал» к себе всех желающих уехать. Водитель второй маршрутки, возмущенный таким поведением, выскочил из микроавтобуса и побежал разбираться с наглым коллегой.

- «Три минуты парни состязались в избиении друг друга с переменным успехом. Затем эта мужская склока ввалилась в салон нашего микроавтобуса,» - написала Елена.

Драку пришлось разнимать пассажирам. По словам Елены, разбушевавшихся водителей пытались успокоить только женщины - они кричали и грозились вызвать полицию, а пассажиры-мужчины с любопытством наблюдали за зрелищем с задних мест салона. В итоге, водители прекратили драку и обе маршрутки продолжили движение.

По предварительной информации, данные маршрутки обслуживают жителей микрорайона Висим по договору с ТОС.