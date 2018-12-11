«Белоснежка и семь гномов» в современном прочтении

Пермский театр кукол готовит премьеру спектакля «Белоснежка и семь гномов» (6+) по одноименной немецкой сказке братьев Гримм. Режиссёр - Надя Гапоненко, художник - Анна Макарова. Как сообщили в пресс-службе театра, зрителям предстоит увидеть современную версию противостояния жестокой Королевы и Белоснежки.

- «Мы постарались сохранить сюжет сказки, но сделали это в современном прочтении. Старинный сказочный сюжет позаимствовал элементы комедии, мелодрамы, ужасов и даже боевика. Всё это органично сложилось в увлекательное фэнтези - жанр, которого ранее никто не видел на пермской сцене» - рассказала Надя Гапоненко, режиссёр спектакля.

Премьера спектакля состоится 20 декабря.