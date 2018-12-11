Пункт обогрева: в Перми поставили палатку для бездомных

В Перми вновь открылся пункт обогрева бездомных. Это армейская палатка площадью 60 кв метров, в которой одновременно могут находиться до 60 человек. Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, могут там получить пищу, медицинскую помощь, переждать морозы. Здесь есть мобильные душевые кабины и санитарные бачки. Расположен пункт обогрева около дома по адресу ул. Полевая 2 (в районе металлорынка).