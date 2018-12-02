На ул. Советской Армии горит дом





В Индустриальном районе Перми, на улице Советской Армии горит жилой дом в частном секторе. На место выехали пожарные расчеты. В социальных сетях пользователи выкладывают фото и видео пожара. Большой столб дыма видно из разных районов города. Как нам сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в результате пожара никто не пострадал. Устанавливаются причины происшествия.

(стоп-кадр с видео: Юрий Корелин/facebook.com)