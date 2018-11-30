Полиция отказалась возбуждать дело по «обстрелу» машины депутата

(фото: Егор Заворохин/facebook.com)

Пермские полицейские завершили проверку по факту повреждения автомобиля депутата краевого Законодательного собрания Егора Заворохина. Для возбуждения уголовного дела оснований не найдено. «Решение прошло правовую оценку в порядке надзора в прокуратуре Ленинского района Перми и признано законным и обоснованным», - рассказали изданию «Business Class» в пресс-службе краевого МВД.

Напомним, 25 октября Егор Заворохин сообщил в соцсетях, что в центре Перми его автомобиль Toyota Land Cruiser «расстреляли» неизвестные. «Когда все методы «потопить» человека испробованы, в ход идут самые подлые поступки. Сегодня неизвестные расстреляли мой автомобиль», – написал депутат. Самого народного избранника в этот момент в машине не было, водителя тоже - он находился в магазине. На место была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия на стекле правой передней пассажирской двери обнаружены повреждения в виде точек и сколов неправильной округлой формы. По данным полиции, предположительно, они были нанесены металлическим заостренным предметом. Пользователи соцсетей не исключили версию, что стекло в автомобиле пытались разбить прохожие за то, что машина была припаркована на тротуаре.