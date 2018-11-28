В Перми на перекрестке Луначарского и Матросова сбили женщину

(фото: Александр Шестаков/facebook.com)

Сегодня утром в Перми на перекрестке улиц Луначарского и Матросова водитель автомобиля "Тойота" сбил пожилую женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, в двух рядах водители заметили женщину и остановились, а вот водитель "Тойоты" пешехода не увидел. От удара женщину подбросило вверх и она упала, ударившись головой об асфальт. На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшую в больницу. Как пишут в соцсетях жители окрестных домов, они уже два года пытаются добиться установки на этом перекрестке светофора с кнопкой для пешеходов. По их мнению, одной только "зебры" там не достаточно, поскольку рядом находится школа №6 и пешеходным переходом пользуются ученики.