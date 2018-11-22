Избитый DJ Smash требует от Телепнева 12 миллионов рублей
Сегодня в Свердловском районном суде г. Перми состоялось первое заседание по гражданскому иску Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, к бывшему депутату краевого парламента Александру Телепневу. Музыкант требует взыскать с Телепнева 12 миллионов рублей в качестве компенсации материального и морального вреда. Подробности смотрите сегодня в выпусках «Вести Пермь» в 11:25 и в 14:35.
Напомним, Александр Телепнев был признан виновным в избиении Андрея Ширмана в пермском ночном клубе «Дом культуры» и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
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