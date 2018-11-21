Вице-мэр Перми Сергей Романов подал в отставку
Заместитель главы администрации Перми Сергей Романов принял решение уволиться по собственному желанию. Об этом чиновник сообщил изданию «Новый Компаньон». «Признав критику справедливой и оценив ситуацию, я принял решение уйти с должности»,- заявил Сергей Романов. Накануне губернатор Пермского края Максим Решетников во время прямого эфира в Instagram высказал претензии в адрес жилищно-коммунального хозяйства г. Перми. «В отопительный сезон мы заходили, мягко говоря, не безболезненно. Предложил главе администрации серьезно подумать над кадровыми решениями в этой сфере,» - сказал глава региона. Сергей Романов в администрации города курировал коммунальный блок.
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