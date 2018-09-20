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28 дней отдыха: утвержден график переноса праздников в 2019 году
(фото rosmintrud.ru/РИА Новости)
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проектпостановления правительства, которым закрепляется перенос выходных дней в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Минтруда России. Теперь документ должен будет подписать премьер-министр.Согласно проекту, новогодние каникулы в следующем году начнутся 30 декабря и закончатся 8 января. Рабочие будни начнутся с 9 января. При этом, выходные дни суббота и воскресенье 5 и 6 января будут перенесены на четверг и пятницу 2 и 3 мая. Международный женский день подарит нам три выходных дня - 8, 9 и 10 марта. А праздничная суббота 23 февраля переносится на 10 мая. Таким образом, майские каникулы составят девять дней - с 27 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. В июне будет только один выходной праздничный день -12 июня (вторник). В ноябре - три дня - со 2 по 4 число. Последний день 2019 года - 31 декабря (вторник) будет рабочим.
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