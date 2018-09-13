Пожар в центре Перми
(фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю)
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю - по данному адресу (ул. Пушкина, 109) расположен расселенный барак. Огнем был охвачен второй этаж и крыша строения. В тушении принимали участие 8 единиц техники и 32 человека личного состава. Через полчаса огонь был ликвидирован. Пострадавших нет.
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