Штормовое предупреждение: возможны заморозки
По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 11 и 12 сентября 2018 года местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3º, 11 сентября в Перми 0,-2º.
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