Штормовое предупреждение: возможны заморозки

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 11 и 12 сентября 2018 года местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3º, 11 сентября в Перми 0,-2º.