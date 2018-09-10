Цветы-однолетники: чем украсить свой сад

Созерцание цветов на ухоженной клумбе всегда радует взгляд, дарит позитивные эмоции. Однолетние цветы будут радовать вас своим многоцветием весь сезон, с начала весны до наступления первых холодов. Какие сорта выбрать и как правильно ухаживать?