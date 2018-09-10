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Новый фонтан: в презентации всё было по-другому...
В Перми в тестовом режиме запустили новый фонтан на эспланаде. Видео в социальных сетях разместила пресс-служба мэрии. Пользователи в сети заметили, что фактическая картинка от презентационной сильно отличается. И главное наблюдение: неровностей многовато, между струй не побегать.
В мэрии всех успокоили. Пробный запуск - история техническая. Специалисты смотрели, как и куда бьют струи воды, светят ли лампочки. И вообще, как ведет себя вся система. Сейчас все аккуратно будут приводить к проектному виду. Это фонтан размером 25 на 40 метров. Струи вертикальные, спиральные, капельные, веерные и пенные. Фонтан может использоваться как декорация для концертов. И да, поверхность будет плоской и ровной. Бегайте на здоровье!
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