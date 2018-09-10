Обещание недели: Когда починят «прохудившийся» Чусовской мост?

25 сентября. Дата, которую нужно запомнить всем, кто пользуется Чусовским мостом. К этому сроку его обещают привести в порядок. Причина продолжающейся уже недельной шумихи - дырка. Мост, скажем так, «прохудился». Разрушилось не только асфальтовое покрытие, но и бетонное основание, на котором оно лежит. Сейчас строители-дорожники обещают поставить самую настоящую заплату. Только многотонную, бетонную. Изготовят ее прямо на месте. На это нужно две недели. Плюс еще несколько дней на гидроизоляцию и новый асфальт. Говорят, что после ремонта с привычной нагрузкой мост справится без проблем.