2500 парковочных мест за 20 рублей в час
2500 парковочных мест за 20 рублей в час. Среднестатистическую машину за деньги оставляют в среднем на 1 час 28 минут. Пиковая заполняемость - 92%. Это статистика, которую пермская мэрия обнародовала накануне расширения зоны платных парковок. До последнего момента это был большой прямоугольник в центре города. Уже 10 сентября он превращается в подобие буквы «Г». Границы раздвинули до улиц Крисанова и Революции. 1 октября зону еще больше расширят. На сей раз до Комсомольской площади и площади Карла Маркса. Говорят, что цена часа пока повышаться не будет.
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