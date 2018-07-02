В реестре недобросовестных поставщиков прибыло

МКУ «Управление капитального строительства» проводило электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Общеобразовательная школа на 1224 места» в Березниках, с начальной ценой 777 429 610 рублей. В нём приняло участие две организации. Одна из них представила не все необходимые документы и была отклонена, в итоге победителем стало ООО «СтройГазГарант». С ним заказчик должен был подписать контракт на сумму 773 542 461 рублей, по условиям которого подрядчик обязан предоставить банковскую гарантию, подтверждающую предоставление обеспечения исполнения контракта, размером 77 миллионов рублей. Однако ООО «СтройГазГарант» гарантию не предоставил, и заказчик отказался подписывать контракт.

На заседании комиссии УФАС Заказчик уверял, что подрядчик уклонился от заключения контракта, а «СтройГазГарант» в свою очередь утверждал, что предпринял все необходимые меры к подготовке заключения контракта, в том числе оплатил получение банковской гарантии, и разместил её в единой информационной системе. Но в связи с техническим системным сбоем банковская гарантия не была размещена на площадке.

Однако в ходе проверки выяснилось другое: было установлено, что гарантию в банке вообще не выдали. Причем по вине подрядчика, который не оплатил банку комиссионное вознаграждение за её выдачу.

«В УФАС было представлено письмо банка, где подтверждалась готовность выдать гарантию. Однако подрядчик не уплатил вознаграждение. Поскольку эти обстоятельства полностью зависели от действий участника закупки, и он знал, что гарантию без оплаты комиссии не выдадут, он действовал неразумно. Мы не могли не признать его действующим добросовестно. Соответственно включили ООО «СтройГазГарант» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года»- прокомментировал руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.