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← История пермской семьи - история Перми

Реклама в порядке

реклама

«В городе просто засилье рекламы, и порой складывается впечатление, что за ее размещением никто не следит. Будет ли наведен порядок в этой сфере?» – спрашивают читатели газеты "Эфир". На вопрос отвечает депутат Пермской городской Думы Арсен Болквадзе.

            – Городские и краевые власти уже приступили к наведению порядка. И это, безусловно, основывается на мнении жителей, которые устали от огромного количества рекламы как в центре города, так и на его окраинах. Хаотичная реклама не лучшим образом влияет на внешний вид городских улиц. В то же время наружная реклама необходима для развития торговли, общественного питания и сферы услуг. Но существующий порядок согласования и размещения такой рекламы не обеспечивает прозрачности процедур и единых подходов, поэтому его нужно менять, а размещение рекламных конструкций – упорядочивать.

            Городские власти уже представили проект схемы размещения рекламных конструкций на территории города. На муниципальных землях Перми планируется выделить под наружную рекламу 800 мест. Это на 40% меньше, чем есть сейчас. Кроме того, в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края разработали новый порядок согласования размещения рекламных конструкций: договор на право размещения должен будет заключаться только по результатам электронного аукциона и на срок 5, 8 или 10 лет (в зависимости от типа конструкции). Это не только обеспечит прозрачность процесса, но и поможет предпринимателям планировать свои действия и расходы. В документе также указаны разрешенные типы рекламных конструкций, прописан правовой механизм демонтажа конструкций, которые установлены незаконно, и сокращены сроки согласования проектов.

            Сейчас администрация города Перми корректирует существующую схему размещения рекламных конструкций и приводит ее в соответствие с новым порядком. Утвердить новую схему мы планируем уже на октябрьском заседании Пермской городской Думы. До конца года будут проведены и первые аукционы на право размещения рекламных конструкций. Утверждение новой схемы сделает этот рынок более цивилизованным, а наш город и край – более комфортным и красивым.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 01.07.2018 в 14:01 в рубрике - Новости T7-inform

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