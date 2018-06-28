Руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин проведет прием граждан
11 июля в 10:00 в приемной Президента РФ в Пермском крае по адресу г. Пермь, ул. Советская, 64 руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин проведет личный прием граждан по письменным и устным обращениям.
Регистрация на прием: по электронной почте pressto59@fas.gov.ru (предпочтительно) или по телефону 23-51-036
Для получения максимально полного и качественного ответа на вопросы гражданам, желающим записаться на прием, в обращениинеобходимо указать: ФИО, контактные данные (телефон, электронная почта), кратко суть обращения.
Последний день приема заявлений – 9 июля.
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