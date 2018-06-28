Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Доступная среда: В пермских дворах установят пандусы и перила

Руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин проведет прием граждан

УФАС

11 июля в 10:00 в приемной Президента  РФ в Пермском крае по адресу г. Пермь, ул. Советская, 64 руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин проведет личный прием граждан по письменным и устным обращениям.      

Регистрация на прием: по электронной почте  pressto59@fas.gov.ru (предпочтительно)  или по телефону  23-51-036

Для получения максимально полного и качественного ответа на  вопросы гражданам, желающим записаться  на прием,  в обращениинеобходимо указать: ФИО, контактные данные (телефон, электронная почта), кратко суть обращения.

Последний день приема заявлений – 9 июля.  

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 28.06.2018 в 10:38 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Доступная среда: В пермских дворах установят пандусы и перила

Суд по интеллектуальным правам подтвердил правоту УФАС

«Щит России»: Патриотизм и молодежь

В Перми открывается летний читальный зал под открытым небом

Болеем за наших!

22 июня: Край зажигает свечи памяти

В Перми подвели итоги фестиваля «Щит России»

В Пермском крае осужденный получил высшее образование

В Перми наградят победителей фестиваля «Щит России»

В Перми пройдет Крестный ход


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Доступная среда: В пермских дворах установят пандусы и перила

Обратите внимание

в Перми

Срок штормового предупреждения продлили на сутки

Прогноз - грозы, ливни и шквалистый ветер.
28.06.2018 в 11:18

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Патруль на Каме

По выходным на пермской набережной, от Речного вокзала до Камского моста, будут дежурить сотрудники Пермской службы спасения.
28.06.2018 в 11:03

Метки: в Перми, Общество

Руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин проведет прием граждан

Регистрация на прием: по электронной почте pressto59@fas.gov.ru или по телефону 23-51-036.
28.06.2018 в 10:38

Метки: в Перми, в Пермском крае

Это не «пёстрая лента»! Как полоз Шушик напугал Краснокамск

В вентиляционной системе краснокамской пятиэтажки гуляет змея, сбежавшая из частного террариума.
28.06.2018 в 10:18

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Происшествия

«Приволжская дива»: В Перми прошел конкурс красоты среди девушек на колясках

Красавицы из 11 городов России приехали в Пермь побороться за звание «Приволжской дивы».
28.06.2018 в 09:56

Метки: в Перми, Общество

В России

В ТПП России состоялось заседание по вопросам развития неэнергетического экспорта

Как должна измениться поддержка, чтобы стимулировать российские компании завоевывать новые рынки?
28.06.2018 в 09:35

Метки: В России, Экономика

Хлеб наш насущный

Эксперты изучили 176 брендов хлеба. Соответствует ли продукция по своим характеристикам действующим ГОСТам?
27.06.2018 в 12:30

Метки: в Перми, Общество, В России

«Щит России»: Патриотизм и молодежь

Запись традиционного ток-шоу в рамках фестиваля Щит России-2018.
26.06.2018 в 16:45

Метки: в Перми, Общество, В России

Пермяки поддержали проигравших футболистов аплодисментами

В Самаре прошел матч между командами России и Уругвая в рамках Чемпионата мира по футболу. Как болели пермяки?
26.06.2018 в 10:56

Метки: в Перми, Общество, Спорт, В мире, В России

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело

Следователи назвали вероятные причину крушения вертолета в 7 км от города Лангепаса.
25.06.2018 в 17:07

Метки: В России, Происшествия

Лента новостей RSS каналы

Срок штормового предупреждения продлили на суткиСрок штормового предупреждения продлили на сутки

Патруль на КамеПатруль на Каме

Руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин проведет прием гражданРуководитель Пермского УФАС Александр Плаксин проведет прием граждан

Это не «пёстрая лента»! Как полоз Шушик напугал КраснокамскЭто не «пёстрая лента»! Как полоз Шушик напугал Краснокамск

«Приволжская дива»: В Перми прошел конкурс красоты среди девушек на колясках«Приволжская дива»: В Перми прошел конкурс красоты среди девушек на колясках

В ТПП России состоялось заседание по вопросам развития неэнергетического экспортаВ ТПП России состоялось заседание по вопросам развития неэнергетического экспорта

Не место для селфи: Подростки облюбовали крышу долгострояНе место для селфи: Подростки облюбовали крышу долгостроя

KAMWA зовёт!KAMWA зовёт!

Первый раз в ... десятый классПервый раз в ... десятый класс

В Перми проходит Чемпионат РосгвардииВ Перми проходит Чемпионат Росгвардии

«Бег Мира - 2018»: эстафета длиной в 70 тысяч км«Бег Мира - 2018»: эстафета длиной в 70 тысяч км

В Кудымкаре объявились лжекоммунальщикиВ Кудымкаре объявились лжекоммунальщики

С 1 июля в Прикамье вырастут тарифы на электроэнергиюС 1 июля в Прикамье вырастут тарифы на электроэнергию

Проблемы с техникой чтения? Почитаем собаке!Проблемы с техникой чтения? Почитаем собаке!

Городские власти выкупят новый детский сад на ГрибоедоваГородские власти выкупят новый детский сад на Грибоедова

В школьных лагерях завершается первая сменаВ школьных лагерях завершается первая смена

Готовьте ваши денежки: С 1 июля повысят тарифы на газГотовьте ваши денежки: С 1 июля повысят тарифы на газ

На Каме начнет работу специальный патрульНа Каме начнет работу специальный патруль

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Доступная среда: В пермских дворах установят пандусы и перилаДоступная среда: В пермских дворах установят пандусы и перила

Ботанический сад проводит ночные экскурсииБотанический сад проводит ночные экскурсии

Хлеб наш насущныйХлеб наш насущный

В Пермском крае дефицит донорской кровиВ Пермском крае дефицит донорской крови

Костры на колёсах: В Перми горят автомобилиКостры на колёсах: В Перми горят автомобили

Детский отдых: В Перми составили рейтинг лагерейДетский отдых: В Перми составили рейтинг лагерей

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную