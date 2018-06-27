Доступная среда: В пермских дворах установят пандусы и перила

Установка пандусов и перил для мало мобильных граждан теперь включены в перечень работ по благоустройству пермских дворов. Речь об участии в федеральной программе по созданию комфортной среды. Решение единогласно приняли депутаты Пермской городской Думы на заседании, закрывающем весеннюю сессию. Установка будет производиться по заявкам от ТСЖ или самих жильцов. В бюджете Перми на эти цели предусмотрено 20 млн рублей.