Доступная среда: В пермских дворах установят пандусы и перила
Установка пандусов и перил для мало мобильных граждан теперь включены в перечень работ по благоустройству пермских дворов. Речь об участии в федеральной программе по созданию комфортной среды. Решение единогласно приняли депутаты Пермской городской Думы на заседании, закрывающем весеннюю сессию. Установка будет производиться по заявкам от ТСЖ или самих жильцов. В бюджете Перми на эти цели предусмотрено 20 млн рублей.
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