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← «Щит России»: Патриотизм и молодежь

Суд по интеллектуальным правам подтвердил правоту УФАС

ФАЙЛ

Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации подтвердил правоту Пермского УФАС России. Антимонопольное ведомство отказало в возбуждении  дел о недобросовестной конкуренции обществу «Л-Реагент», которое  участвовало в тендере на поставку оборудования для ОАО «Сургутнефтегаз». Это уже третья инстанция: до этого такое же решение вынес краевой Арбитражный суд и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ООО «Л-Реагент» обратилось в антимонопольный орган с заявлениями на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО «НПС-Пермь» при участии в тендере, где было указано на то, что ООО «НПС-Пермь» предоставило заказчику недостоверную информацию о наличии исключительных прав на поставляемую продукцию.

УФАС, рассмотрев заявление, а также собранные документы и информацию, пришло к выводу о правомерности действий ООО «НПС-Пермь» и отказало в возбуждении дела. В требованиях к участникам тендера есть пункт: «Обладание участника тендера исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности)». Однако в данном случае заказчик никаких прав не приобретал.

«Суды согласились с нашим решением: в действии ООО «НПС-Пермь» при участии в тендере  недобросовестной конкуренции не было» - прокомментировала начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова.

       Таким образом, все инстанции подтвердили, что решение Пермского УФАС России не противоречит закону, не нарушает прав заявителя при избрании им данного способа защиты прав, дополнительные обязанности на него не возлагает.  

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 27.06.2018 в 10:40 в рубрике - Новости T7-inform

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