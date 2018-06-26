«Щит России»: Патриотизм и молодежь

В Перми прошел 21-й фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». В большой студии ГТРК "Пермь" состоялась запись традиционного фестивального ток-шоу, темой которого в этом году стали современные методы воспитания патриотизма.