«Щит России»: Патриотизм и молодежь
В Перми прошел 21-й фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». В большой студии ГТРК "Пермь" состоялась запись традиционного фестивального ток-шоу, темой которого в этом году стали современные методы воспитания патриотизма.
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