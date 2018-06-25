В Перми открывается летний читальный зал под открытым небом
На площадке перед краевой библиотекой имени Горького в 12-00 открывается летний читальный зал под открытым небом. Он проработает до 2 августа, время работы: с понедельника по четверг с полудня до 17.00. Здесь можно, не заходя в библиотеку, ознакомиться с литературными новинками и периодическими изданиями. При этом читательский билет не обязателен.
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