В Перми открывается летний читальный зал под открытым небом

На площадке перед краевой библиотекой имени Горького в 12-00 открывается летний читальный зал под открытым небом. Он проработает до 2 августа, время работы: с понедельника по четверг с полудня до 17.00. Здесь можно, не заходя в библиотеку, ознакомиться с литературными новинками и периодическими изданиями. При этом читательский билет не обязателен.