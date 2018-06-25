Болеем за наших!

Фан-зона на пермском стадионе "Юность" ждет всех болельщиков на трансляцию матча чемпионата мира по футболу Россия-Уругвай. Игра обещает быть интересной, а волнение уже зашкаливает. У наших в копилке по итогам двух побед уже 8 мячей. А сборная Уругвая становилась чемпионом мира 2 раза. Правда, уже давно. Но в 2010 они дошли до полуфинала. Начало мачта 19.00 по пермскому времени.