Болеем за наших!
Фан-зона на пермском стадионе "Юность" ждет всех болельщиков на трансляцию матча чемпионата мира по футболу Россия-Уругвай. Игра обещает быть интересной, а волнение уже зашкаливает. У наших в копилке по итогам двух побед уже 8 мячей. А сборная Уругвая становилась чемпионом мира 2 раза. Правда, уже давно. Но в 2010 они дошли до полуфинала. Начало мачта 19.00 по пермскому времени.
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