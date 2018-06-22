22 июня: Край зажигает свечи памяти





День памяти и скорби в России - страна вспоминает годовщину начала Великой Отечественной войны. По всей стране проходит акция Свеча памяти. Не остался в стороне и Пермский край.

В Перми сегодня возложат цветы к мемориалу «Скорбящая», а в 22.00 возле монумента «Героям фронта и тыла» пермяки зажгут свечи памяти, отдав дань уважения 27 миллионам соотечественников, приближавших Победу в Великой Отечественной войне, но не доживших до неё.