22 июня: Край зажигает свечи памяти
День памяти и скорби в России - страна вспоминает годовщину начала Великой Отечественной войны. По всей стране проходит акция Свеча памяти. Не остался в стороне и Пермский край.
В Перми сегодня возложат цветы к мемориалу «Скорбящая», а в 22.00 возле монумента «Героям фронта и тыла» пермяки зажгут свечи памяти, отдав дань уважения 27 миллионам соотечественников, приближавших Победу в Великой Отечественной войне, но не доживших до неё.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми подвели итоги фестиваля «Щит России»
В Пермском крае осужденный получил высшее образование
В Перми наградят победителей фестиваля «Щит России»
В Перми пройдет Крестный ход
В Прикамье объявили штормовое предупреждение
«Парма» продлила контракт Николайса Мазурса
Пермские легкоатлеты подтвердили статус топ-спортсменов
Добрянский хлебозавод завышал цену на хлебобулочные изделия
В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»
14 июня - Всемирный день донора крови
Добавить комментарий: