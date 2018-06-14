Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Пермяков предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

14 июня -  Всемирный день донора крови

доноры

14 июня -  Всемирный день донора крови. В донорской акции смогут принять участие все желающие, не имеющие противопоказаний. В Перми доноров будут принимать в Мобильной станции переливания крови, которая расположится возле ДК Офицеров и на станции переливания крови. 

Метки: в Перми, Здоровье, В России

Опубликовано: 14.06.2018 в 10:35 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Пермяков предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

Заработал симкомат с биометрической системой распознавания лиц

«Щит России»: в Пермь – за победами и идеями

Фестиваль Кабалевского исполняет мечты

Пермь. Пульс города

60 лет: Говорит и показывает Пермь

Удача на даче: Как вырастить пион древовидный

Ушки на макушке: физические наказания и школьный буллинг

Активных ребят ждут в Детский общественный совет

Пермь отмечает День защиты детей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермяков предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

Обратите внимание

в Перми

Не спать: Дягилевский фестиваль начинается

Фестиваль пройдет с 14 по 24 июня на 10 разных площадках.
14.06.2018 в 11:14

Метки: в Перми, Культура, Общество

У «Амкара» отозвали лицензию

Российский футбольный союз отозвал лицензию у ФК «Амкара» на спортивный сезон 2018-2019 гг.
14.06.2018 в 10:55

Метки: в Перми, В России, Спорт

14 июня -  Всемирный день донора крови

В Перми доноров будут принимать в Мобильной станции переливания крови возле ДК Офицеров.
14.06.2018 в 10:35

Метки: в Перми, Здоровье, В России

Прогноз не помеха: В Перми открылся купальный сезон

Как бы ни кутались пермяки в тёплые куртки, городские пляжи готовы принять их с 15 июня.
14.06.2018 в 10:15

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

День города: До 300-летия Перми остается 5 лет

295-й День рождения Перми прошел под девизом «Без пяти триста».
14.06.2018 в 09:53

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

У «Амкара» отозвали лицензию

Российский футбольный союз отозвал лицензию у ФК «Амкара» на спортивный сезон 2018-2019 гг.
14.06.2018 в 10:55

Метки: в Перми, В России, Спорт

14 июня -  Всемирный день донора крови

В Перми доноров будут принимать в Мобильной станции переливания крови возле ДК Офицеров.
14.06.2018 в 10:35

Метки: в Перми, Здоровье, В России

Заработал симкомат с биометрической системой распознавания лиц

Автомат по продаже SIM-карт может подключить к сети Tele2 любого российского или иностранного гражданина при наличии действующего паспорта.
13.06.2018 в 11:35

Метки: В России

«Щит России»: в Пермь – за победами и идеями

19 июня 2018 года в городе Перми вновь стартует фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России».
11.06.2018 в 10:19

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

6 миллионов россиян стали кандидатами в присяжные заседатели

Непрофессиональные арбитры будут рассматривать дела не только в судах высшей инстанции, но и в районных, и в городских.
08.06.2018 в 15:21

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, В России

Лента новостей RSS каналы

Не спать: Дягилевский фестиваль начинаетсяНе спать: Дягилевский фестиваль начинается

У «Амкара» отозвали лицензиюУ «Амкара» отозвали лицензию

14 июня -  Всемирный день донора крови14 июня -  Всемирный день донора крови

Прогноз не помеха: В Перми открылся купальный сезонПрогноз не помеха: В Перми открылся купальный сезон

День города: До 300-летия Перми остается 5 летДень города: До 300-летия Перми остается 5 лет

Коммунальный мост пока не закрылиКоммунальный мост пока не закрыли

Болеем за наших!Болеем за наших!

100 лет назад убили Великого Князя Михаила Романова100 лет назад убили Великого Князя Михаила Романова

Вести Кудымкар 13.06.2018Вести Кудымкар 13.06.2018

Пермяков предупреждают о неблагоприятных погодных условияхПермяков предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

Микрорайон Новобродовский попал в клип звездыМикрорайон Новобродовский попал в клип звезды

Гимназисты тоже любят футболГимназисты тоже любят футбол

«Восточные ворота» Перми открыли«Восточные ворота» Перми открыли

Небеса обетованные: Кунгур в ожидании «Небесной ярмарки»Небеса обетованные: Кунгур в ожидании «Небесной ярмарки»

Предупреждение недели: Лоси!Предупреждение недели: Лоси!

Потепление в Прикамье ожидается ближе к 20 июняПотепление в Прикамье ожидается ближе к 20 июня

День города-2018: самые яркие моментыДень города-2018: самые яркие моменты

Коммунальный мост. Прямое включениеКоммунальный мост. Прямое включение

В Перми погиб молодой мотоциклистВ Перми погиб молодой мотоциклист

Подарок к Дню города - выставка под открытым небомПодарок к Дню города - выставка под открытым небом

«Почётные граждане»: звание обязывает«Почётные граждане»: звание обязывает

Заработал симкомат с биометрической системой распознавания лицЗаработал симкомат с биометрической системой распознавания лиц

«Врач года»: в Перми выберут главного Айболита«Врач года»: в Перми выберут главного Айболита

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

В День города концерт длился 10 часовВ День города концерт длился 10 часов

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную