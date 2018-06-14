14 июня - Всемирный день донора крови
14 июня - Всемирный день донора крови. В донорской акции смогут принять участие все желающие, не имеющие противопоказаний. В Перми доноров будут принимать в Мобильной станции переливания крови, которая расположится возле ДК Офицеров и на станции переливания крови.
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