Пермяков предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

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погода

По информации Пермского центра по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды с 20.00 13 июня до 20.00 14 июня
2018 года облачная погода, днем с прояснениями, ночью дожди, местами сильные, днем в большинстве районов кратковременные дожди.
В отдельных районах грозы. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 11-16°, по северу местами до 9°.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.06.2018 в 17:28 в рубрике - Новости T7-inform

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