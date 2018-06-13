Пермяков предупреждают о неблагоприятных погодных условиях
По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 20.00 13 июня до 20.00 14 июня
2018 года облачная погода, днем с прояснениями, ночью дожди, местами сильные, днем в большинстве районов кратковременные дожди.
В отдельных районах грозы. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 11-16°, по северу местами до 9°.
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