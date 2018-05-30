Великий и могучий: Выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку
Выпускники 11-х классов Пермского края, как и во всей России, сегодня будут сдавать Единый государственный экзамен по русскому языку. Это - первый из двух обязательных предметов. Тесты по нему в Прикамье напишут почти 13 тысяч человек.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Новый путь
Пермское УФАС выявило картель на аукционе
В Перми работает «горячая» линия по комплектованию первых классов
Костры под запретом
Оценка недели: Пермь - самый «матерящийся» в России город
Приглашение недели: Пермскому марафону нужны добровольцы
Пермяки выиграли Кубок России по парашютно-атлетическому многоборью
«Звезда- 2005» встретится с «Рязанью-ВДВ»
«Пермские медведи» ушли в заслуженный отпуск
В Перми перекроют ул. Емельяна Ярославского
Добавить комментарий: