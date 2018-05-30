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← Пермское УФАС выявило картель на аукционе

Новый путь

Героев Хасана

На участке Транссибирской магистрали, которая проходит над улицей Героев Хасана в Перми, сегодня произойдет второе переключение электроэнергии со старой ветки на новую ветку, что позволит перевести все поезда на альтернативную железную дорогу. Старый путепровод начнут демонтировать. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.05.2018 в 09:00 в рубрике - Новости T7-inform

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← Пермское УФАС выявило картель на аукционе

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