Новый путь

На участке Транссибирской магистрали, которая проходит над улицей Героев Хасана в Перми, сегодня произойдет второе переключение электроэнергии со старой ветки на новую ветку, что позволит перевести все поезда на альтернативную железную дорогу. Старый путепровод начнут демонтировать.