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Пермское УФАС выявило картель на аукционе

УФАС

Проверка конкурсных процедур в сегменте закупок на оказание услуг по организации общественного питания в медицинских учреждениях была проведена Пермским УФАС России в рамках работы по заявлению Общероссийского народного фронта «За честные закупки».

Специалисты УФАС в ходе многочисленных выездных и документарных проверок выявили нарушения на нескольких аукционах, одним из которых был аукцион на право организации питания в Соликамском филиале Краевой психиатрической больницы № 10 с начальной ценой контракта в 3 миллиона 350 тысяч рублей.

Заявки на участие в этом аукционе были поданы от двух участников - ИП Левченко Оксаны Вячеславовны и ООО «Медсервис», - однако в ходе торгов ни один из участников не подавал ценовых предложений и торги были признаны несостоявшимися. Победителем аукциона, в результате, стала ИП Левченко О.В. только по той причине, что её заявка на участие в аукционе была подана первой. Контракт был заключён по максимальной цене.

Попытки ИП Левченко О.В. и ООО «Медсервис» переложить ответственность на третье лицо ООО «Технополис» и двадцатилетнюю девушку, якобы привлечённых к подготовке и подаче аукционных заявок, не увенчались успехом – материалы антимонопольного дела однозначно свидетельствуют о многочисленных признаках заключённого и реализованного сговора.

 «ИП Левченко О.В. и ООО «Медсервис» являются одними из крупнейших участников рынка организации питания в медицинских и социальных учреждениях Пермского края, однако за последние годы только в рассмотренном аукционе вышли на торги совместно. В абсолютном большинстве случаев заявки ИП Левченко О.В. и ООО «Медсервис» оказывались единственными и участники заключали контракты по максимальным ценам без конкурентной борьбы, - пояснила начальник отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Алла Лебедева. – Пермское УФАС России продолжает изучение соответствующих аукционов и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, будут возбуждены новые дела».

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 29.05.2018 в 15:45 в рубрике - Новости T7-inform

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