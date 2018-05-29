В Перми работает «горячая» линия по комплектованию первых классов

В Перми сегодня будет работать «горячая» линия по комплектованию первых классов. Задать свои вопросы специалистам городского департамента образования родители могут с 9 до 17 часов по телефону: 212-94-67. За парты нынче впервые должны сесть более 14 тысяч человек.