Костры под запретом

Костры нельзя. Разные шашлычные увеселения - только в специальных местах. В Пермском крае введен особый противопожарный режим. 12 сельских поселений пока считаются зоной риска. 7 муниципалитетов уже перешагнули «красную линию» - это Чердынь, Ильинский, Губаха, Горнозаводск, Яйва, Александровск и Добрянка.

Об осторожности не стоит забывать и тем, кто пока в тревожные списки не попал. Официальные рекомендации такие: аккуратней с огнем, сухую траву и мусор не сжигать ни в коем случае, при любом ЧП сразу звонить пожарным. На языке цифр все выглядит так: частника за создание опасной ситуации могут оштрафовать на 3 тысячи рублей, предпринимателя - на 30, а т. н. «юрлицо» - сразу на 200 тысяч рублей.