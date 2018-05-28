Костры под запретом
Костры нельзя. Разные шашлычные увеселения - только в специальных местах. В Пермском крае введен особый противопожарный режим. 12 сельских поселений пока считаются зоной риска. 7 муниципалитетов уже перешагнули «красную линию» - это Чердынь, Ильинский, Губаха, Горнозаводск, Яйва, Александровск и Добрянка.
Об осторожности не стоит забывать и тем, кто пока в тревожные списки не попал. Официальные рекомендации такие: аккуратней с огнем, сухую траву и мусор не сжигать ни в коем случае, при любом ЧП сразу звонить пожарным. На языке цифр все выглядит так: частника за создание опасной ситуации могут оштрафовать на 3 тысячи рублей, предпринимателя - на 30, а т. н. «юрлицо» - сразу на 200 тысяч рублей.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Оценка недели: Пермь - самый «матерящийся» в России город
Приглашение недели: Пермскому марафону нужны добровольцы
Пермяки выиграли Кубок России по парашютно-атлетическому многоборью
«Звезда- 2005» встретится с «Рязанью-ВДВ»
«Пермские медведи» ушли в заслуженный отпуск
В Перми перекроют ул. Емельяна Ярославского
Прикамье отметит День пограничника без алкоголя
История Перми становится ближе
Летние каникулы: чем займут школьников и молодежь?
Все лето пермяков ждут «Выходные на набережной»
Добавить комментарий: