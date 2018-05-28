Оценка недели: Пермь - самый «матерящийся» в России город
Пермь - самый "матерящийся" в России город. Вывод неофициальный. Источник - исследование маркетингового агентства ZOOM MARKET. Говорят, выводы сделаны на основании ответов на три простых вопроса: ругаетесь ли вы матом, как часто вы ругаетесь матом и ругались ли вы матом сегодня? В итоге - тройка отечественных любителей крепкого словца: Пермь, Воронеж, Иваново. Вне медального зачета, но в пятерке еще Оренбург и Тамбов. История наделала шума и бурно обсуждалась. Самые распространенные пермские комментарии: «все это (мягко говоря) вранье» и «нам (мягко говоря) все равно». Смысл передан буквально. Звучание приблизительное. Точное цитирование невозможно по цензурным соображениям.
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