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На главную - Новости T7-inform

← Пермяки выиграли Кубок России по парашютно-атлетическому многоборью

Оценка недели: Пермь - самый «матерящийся» в России город →

Приглашение недели: Пермскому марафону нужны добровольцы

марафон

Работы много. Нужной и, по нашим временам, модной. Всех желающих зовут в волонтеры на Пермский международный марафон. Критерии отбора - проще некуда: возраст «16+» и желание поучаствовать в большом событии не за деньги, а за совесть. Работы - выше крыши: участников регистрировать, следить за расселением, поить-кормить, иностранцам помогать, наградные комплекты готовить. Есть даже весьма специфический пункт: поддерживать позитивную атмосферу. Сам марафон пройдет 8 и 9 сентября. В добровольцы можно хоть сегодня. Регистрация открыта на сайте www.volonterperm.ru. 13 июня откроется «Школа спортивного волонтера».

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 28.05.2018 в 16:15 в рубрике - Новости T7-inform

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← Пермяки выиграли Кубок России по парашютно-атлетическому многоборью

Оценка недели: Пермь - самый «матерящийся» в России город →

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