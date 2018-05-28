Приглашение недели: Пермскому марафону нужны добровольцы

Работы много. Нужной и, по нашим временам, модной. Всех желающих зовут в волонтеры на Пермский международный марафон. Критерии отбора - проще некуда: возраст «16+» и желание поучаствовать в большом событии не за деньги, а за совесть. Работы - выше крыши: участников регистрировать, следить за расселением, поить-кормить, иностранцам помогать, наградные комплекты готовить. Есть даже весьма специфический пункт: поддерживать позитивную атмосферу. Сам марафон пройдет 8 и 9 сентября. В добровольцы можно хоть сегодня. Регистрация открыта на сайте www.volonterperm.ru. 13 июня откроется «Школа спортивного волонтера».