Пермяки выиграли Кубок России по парашютно-атлетическому многоборью

Сборная Пермского края выиграла Кубок России по парашютно- атлетическому многоборью в Рыбинске. В этом году третий турнир посвятили памяти Олега Продана, почётного полярника России, в прошлом году разбившегося на вертолёте во время экспедиции в районе полуострова Ямал. В воздухе, на суше и в воде Ярославля соревновались 25 спортсменов из 8 регионов страны. Прикамцы завоевали первое командное место.