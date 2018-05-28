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Пермяки выиграли Кубок России по парашютно-атлетическому многоборью
Сборная Пермского края выиграла Кубок России по парашютно- атлетическому многоборью в Рыбинске. В этом году третий турнир посвятили памяти Олега Продана, почётного полярника России, в прошлом году разбившегося на вертолёте во время экспедиции в районе полуострова Ямал. В воздухе, на суше и в воде Ярославля соревновались 25 спортсменов из 8 регионов страны. Прикамцы завоевали первое командное место.
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