«Звезда- 2005» встретится с «Рязанью-ВДВ»

Футболистки "Звезды- 2005" уступили в Москве местному "Локомотиву" - 0:2. И сдали позицию лидера турнирной таблицы чемпионата страны высшего дивизиона, надеемся, что временно. Первое место занимает ЦСКА. 28 мая звёздочки на своем поле встретятся с "Рязанью-ВДВ".