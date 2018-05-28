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«Звезда- 2005» встретится с «Рязанью-ВДВ»
Футболистки "Звезды- 2005" уступили в Москве местному "Локомотиву" - 0:2. И сдали позицию лидера турнирной таблицы чемпионата страны высшего дивизиона, надеемся, что временно. Первое место занимает ЦСКА. 28 мая звёздочки на своем поле встретятся с "Рязанью-ВДВ".
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