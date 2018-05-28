«Пермские медведи» ушли в заслуженный отпуск

Гандболисты "Пермских медведей" ушли в заслуженный отпуск, завоевав 5 итоговое место Суперлиги Чемпионата. Но пермяки в этом сезоне ещё увидят большой гандбол. 12 июня именно в нашем городе сборная России примет сборную Чехии в ответном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2019 года. Игра пройдёт в день России в спорткомплексе Сухарева.