«Пермские медведи» ушли в заслуженный отпуск
Гандболисты "Пермских медведей" ушли в заслуженный отпуск, завоевав 5 итоговое место Суперлиги Чемпионата. Но пермяки в этом сезоне ещё увидят большой гандбол. 12 июня именно в нашем городе сборная России примет сборную Чехии в ответном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2019 года. Игра пройдёт в день России в спорткомплексе Сухарева.
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