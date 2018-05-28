В Перми перекроют ул. Емельяна Ярославского
С сегодняшнего дня в Перми перекроют движение на улице Емельяна Ярославского, в районе строящегося дома по адресу: Яблочкова, 38. Неудобства связаны со возведением трубопровода. Ограничения по проезду будут действовать до 3 июня.
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