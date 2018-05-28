Прикамье отметит День пограничника без алкоголя
В Перми сегодня весь день будет запрещена продажа алкоголя. Связано это с празднованием Дня пограничника. Также с 10 до 12 часов ограничат движение транспорта по улица Монастырская и Сибирская. Здесь состоится традиционное шествие к монументу «Разорванное братство».
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