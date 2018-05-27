История Перми становится ближе

Знать свою историю и гордиться ее славными моментами важно для любого гражданина страны, поэтому проектам, посвященным истории, власти уделяют особое внимание. В Перми такой проект, Исторический форум, 15 мая стартовал уже в третий раз. Тема этого года – «История Перми: от заводского поселка к промышленному мегаполису».



ГОРОД И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ

Исторический форум – традиционное масштабное научное и культурно-просветительское мероприятие. Это совместный проект вузов, архивов, музеев и библиотек, органов местного самоуправления. Он нацелен на обсуждение особенностей и тенденций развития Перми, места и роли нашего города в жизни России. В этом году по предложению Пермской городской Думы форум посвящен пермской промышленности. И не случайно он открылся 15 мая, ведь именно в этот день 295 лет назад был основан Егошихинский медеплавильный завод.

«Если мы бросим ретроспективный взгляд на последние три века нашей городской истории, мы увидим, что история города самым неразрывным образом связана с историей промышленных предприятий, – говорит заведующий отделением дистанционного обучения отдела дополнительного профессионального образования ПГГПУ Андрей Маткин. – Появился Егошихинский медплавильный завод – появился город. В годы войны прошла эвакуация, появились новые промышленные предприятия, население города в 2 раза увеличилось. В годы индустриализации был построен завод № 19, который сейчас называется «Пермские моторы», город расширился, изменилась его планировка, увеличились жилые кварталы, развивалась инфраструктура. Каждый этап истории города связан либо с постройкой новых промышленных предприятий, либо с развитием существующих. И, конечно, историю города изучать без истории промышленных предприятий нельзя».

Промышленность оказывает сильнейшее влияние на жизнь Перми и сейчас. «Сегодня трудно представить наш город без промышленного потенциала. Пермь отождествляется с промышленностью, – отмечает председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. – Мы остаемся одним из оплотов оборонно-промышленного комплекса нашей страны. И это очень важно и для города, и для населения, ведь промышленные предприятия – это рабочие места, государственные заказы, налоговые поступления. Надеюсь, серия мероприятий, связанных с нашим форумом, найдет отклик не только у специалистов-историков, но и у широких слоев нашего населения».

Промышленная Пермь – это опора России, важное звено в экономическом развитии страны, укреплении обороноспособности, освоении космоса. Это двигатели, вооружение и боеприпасы, обеспечившие победу над фашистами в Великой Отечественной войне. Это предприятия, которые стали движущей силой стремительного послевоенного развития города. И конечно, это люди, трудовые династии. Обо всем этом будет говориться на мероприятиях форума, которые пройдут в Перми с мая по ноябрь. Организаторы ставят своей целью привлечь широкое общественное внимание к прошлому, настоящему и будущему пермской промышленности, дать импульс к изучению семейной истории, объединить на своих площадках историков, краеведов, учащуюся и работающую молодежь, представителей власти и бизнеса.



ИСТОРИЯ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ: ДОСТУПНО и УВЛЕКАТЕЛЬНО

Вовлечение молодежи в изучение истории Прикамья – один из приоритетов краевых и городских властей и лично губернатора региона Максима Решетникова. Поэтому неудивительно, что первый день форума был посвящен работе со школьниками. «В юбилейный для Перми год особенно важно оглянуться назад, с благодарностью вспомнить наших предков, ключевые события городской истории. Это та основа, на которой мы строим нашу сегодняшнюю жизнь и планы на будущее. Вот почему нужно знать о городском прошлом, изучать его, открывать для себя имена пермяков, любивших наш город ничуть не меньше, чем мы. Уверен, в первых рядах исследователей обязательно должна идти молодежь – школьники и студенты. Именно вам предстоит вписать свою страницу в биографию города», – подчеркнул первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Юные пермяки историю пермской промышленности изучали через интерактивные игры. «При подготовке мероприятий мы в первую очередь рассматривали интерактивные формы изучения истории, – рассказывает организатор мероприятий, член Молодежного парламента Перми Дарья Белякова-Тихонова. – Это увлекательный и ненавязчивый метод познания. Так молодые люди могут не только показывать свои знания, но и узнавать что-то новое. Задания связаны с тематикой форума – мы обратились к вопросам, касающимся истории пермской промышленности, исторических зданий Перми и известных личностей».

Свыше 70 учащихся седьмых, восьмых и десятых классов пермских школ поучаствовали в трех интерактивных мероприятиях. Семиклассники отправились на пешеходную экскурсию «Место рождения – Егошиха». Экскурсовод рассказал детям об основателях Перми, о том, как строились Егошихинский медеплавильный завод и поселок при нем, как заводской поселок превратился в губернскую столицу Пермь. Ребята прошли по историческому центру города и посетили памятник Василию Татищеву, место, где в 1723 году был построен Егошихинской медеплавильный завод, одно из первых каменных зданий Перми – собор Петра и Павла – и другие места, связанные с пермской историей. Слушать нужно было внимательно: после окончания экскурсии ребят ждала викторина по ее мотивам.

Учащиеся восьмых классов поучаствовали в интерактивной интеллектуальной игре «История в каждом из нас». Команды отвечали на вопросы, связанные с историей пермских улиц, известными пермяками, промышленностью и экономикой Перми.

Десятиклассники отправились на фотокросс «Моя пермская история». Команды искали исторические здания, памятники, места, с которыми связаны исторические и культурные события Перми. Напротив находки нужно было сфотографироваться, а потом выложить фото в Интернет, сопроводив его подписью и короткой справкой. Определить нужное место, по словам ребят, не всегда было просто – подсказкой могли быть фотография с фрагментом фасада, историческая справка, а то и вовсе зашифрованный текст. «Расшифровка далась нам не очень легко, но мы всё равно нашли все здания, – рассказали учащиеся школы № 25 Дарья, Анна и Анастасия. – Мы побывали у театра оперы и балета, у дома Грибушина, у Центральной городской библиотеки Пушкина. Задание оказалось интересным – мы больше узнали об истории этих мест».

Победители мероприятий получили памятные призы, но организаторы считают, что главное не это. Заинтересовавшись историей родного города и края, осознав себя ее частью, молодежь с большей вероятностью захочет связать с Пермью и Прикамьем и свое будущее.



ФОРУМ ОБЪЕДИНЯЕТ ГОРОД

III Исторический форум – это целая серия культурно-просветительских мероприятий, так что с мая по ноябрь публику ждет немало интересного.

В сентябре депутаты Пермской городской Думы вновь проведут тематические «думские» уроки в старших классах школ. В этом году депутаты расскажут школьникам об истории пермской промышленности.

Содействовать максимальному распространению научно-популярной информации среди горожан будет бесплатный публичный лекторий. На базе учреждений культуры и образования пройдут ежемесячные лекции ведущих пермских историков. Впрочем, первый «круглый стол» – «Вопросы зарождения и развития Перми» – состоялся уже в день открытия форума в Горьковской библиотеке.

На базе одного из учебных учреждений Перми развернется музейно-экскурсионный проект «История пермской школы». Эта экспозиция тесно связана с темой форума, ведь без образования не может развиваться ни промышленность, ни город. В День города (12 июня) пермяки смогут увидеть в публичном городском пространстве фотовыставку, посвященную трехвековой истории пермской промышленности и тому, как она переплетается с историей города.

Еще одна выставка, которая ожидает жителей города, – «Пермь промышленная». Здесь можно будет увидеть коллекцию исторических фотографий, отражающих внешний вид пермских заводов и фабрик, ремесленных училищ, транспортных контор. А кроме того детали, станки, рабочий инструмент, портреты рабочих и картины самодеятельных художников, предметы быта и арт-объекты разных исторических периодов. Будут показаны и уникальные видеоматериалы о жизни фабрик и заводов, отражающие реальный труд заводчан.

Самым эмоциональным мероприятием форума организаторы называют городской конкурс семейных историй, который стартует в июне. Семьям пермяков предлагается создать работы о своих родственниках, которые внесли вклад в развитие Перми и пермской промышленности. Это может быть печатное издание (стенгазета, журнал, альманах – хоть на бумаге, хоть в электронном виде), видеофильм, размещенный в сети Интернет, или даже целый сайт. Но главное, это отличный повод собраться всей семьей за одним столом и вспомнить семейные легенды.

Интеллектуальным ядром III Исторического форума станет научно-практическая конференция, которая состоится в октябре. Ее основные темы – роль и влияние промышленного производства на развитие города Перми и всего региона, военная промышленность в период мировых войн, роль промышленности в развитии социальной инфраструктуры города, городской планировки, системы образования. По словам организаторов форума, таким образом они хотят стимулировать научные исследования в этой сфере. Последняя серьезная системная работа, посвященная истории пермской промышленности, появилась в Перми в 2009 году – ученым давно пора сделать следующий шаг. Тем более что пермские предприятия растут и развиваются – а значит, фронт работ для исследователей ширится с каждым годом.

Информация о III Городском историческом форуме будет регулярно публиковаться в специальном разделе сайта Пермской городской Думы и официальной группе форума в социальной сети Facebook.