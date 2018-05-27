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← Все лето пермяков ждут «Выходные на набережной»

Летние каникулы: чем займут школьников и молодежь?

студотряды

«Скоро наступят летние каникулы, и основной вопрос повестки дня сегодня – организация летнего оздоровительного отдыха и занятости для школьников и молодежи», – этими словами открыл одно из недавних заседаний правительства Пермского края губернатор Максим Решетников.

ГОСПОДДЕРЖКА ДЕТСКОГО ОТДЫХА
В 2018 году на летний детский отдых в бюджете предусмотрено более 680 миллионов рублей. Не первый год в крае работает целая система государственной поддержки: это и предоставление путевок, и компенсация затрат родителей, и сертификаты. В этом году компенсация может составлять от 6 до 26 тысяч рублей, а количество выдаваемых сертификатов увеличилось на треть. На сайте «Пермские каникулы» (camps.perm.ru) собрана вся важная информация: здесь родители смогут выбрать лагерь, узнать, куда обращаться за поддержкой и какие документы необходимо собрать. По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, план на лето-2018 – обеспечить отдых и оздоровление 90% школьников края. 

БАНК ЛЕТНИХ ВАКАНСИЙ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 
Старшие школьники, ученики техникумов, колледжей и студенты вузов летом не только отдыхают, но и стремятся получить новые знания, опыт и заработать деньги. Данные министерства образования края это подтверждают: традиционно в летние каникулы предпочитают работать около 40% студентов, а учащиеся техникумов и вузов активно участвуют в волонтерском движении и работе студотрядов. Руководитель регионального отделения организации «Российские студенческие отряды» Алексей Блюмин рассказал, что ребята работают вожатыми в детских лагерях, официантами, спасателями, ветеринарами, агрономами, помогают в проведении общественных мероприятий. Уже сейчас идет формирование 84 студенческих отрядов. 
Максим Решетников подчеркнул, что важно организовать возможность работы молодежи именно на территории родного края, так как потребность в таких кадрах есть всегда. По поручению губернатора были проведены переговоры со всеми министерствами, которые готовы предложить молодежи варианты летних вакансий. А для информирования ребят и их родителей о возможных местах работы на лето в учебных заведениях проводятся встречи с представителями центров занятости, педагоги проводят классные часы и родительские собрания. По словам Алексея Блюмина, региону не хватает специального банка вакансий, где были бы опубликованы предложения работодателей для молодых людей от 14 лет. Губернатор поддержал идею и назначил ответственным за ее реализацию министерство социального развития. Кроме того губернатор дал поручение министерствам образования, социального развития, транспорта, строительства и архитектуры, а также министерству сельского хозяйства начать реализацию программ по трудоустройству молодых людей на лето.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ ЗА ОДИН ДЕНЬ
Еще одна важная проблема, которую поднимали на одной из встреч с губернатором края представители студенчества, – долгий процесс получения медицинской справки для трудоустройства или поездки в летний лагерь. «Получается так, что в наших учреждениях справку получить трудно, люди идут в частные клиники, и в итоге половина заработка уходит на получение бумажек. Так быть не должно», – сказал глава региона и поручил министерству здравоохранения исправить ситуацию. 
На заседании правительства министр здравоохранения края Дмитрий Матвеев доложил о решении вопроса. Сегодня в поликлиниках выделено отдельное время для оформления медицинских справок формы 086/у – с 21 мая по 22 июня 2018 года по понедельникам и четвергам с 13.00 до 15.00. Министр заверил, что в эти дни и часы можно пройти все необходимые обследования у всех специалистов за одно посещение. Если подростку еще нет 18 лет, то сначала он должен обратиться в медкабинет образовательной организации. Там справка заполняется на основании проведенного ранее профилактического медосмотра, а затем подросток обращается в детскую поликлинику для получения заключения о состоянии здоровья и возможности трудоустройства. Спрос на летнее трудоустройство у ребят очень большой, поэтому и создать возможностей для этого надо максимум.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 27.05.2018 в 13:50 в рубрике - Новости T7-inform

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