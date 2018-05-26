Все лето пермяков ждут «Выходные на набережной»

С 25 мая по 1 сентября в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» по пятницам, субботам и воскресеньям пермяков и гостей города на набережной Камы ждут яркие мероприятия, спортивные события и выступления лучших артистов города.



Глава Перми Дмитрий Самойлов ставит задачу насыщать реконструированную часть набережной культурными и спортивными мероприятиями. Для этого в прошлом году был разработан проект «Суббота на набережной». Летом и осенью на набережной прошло более 150 мероприятий, которые посетили около 226 тысяч человек. Оценив популярность проекта среди жителей и гостей Перми, городские власти приняли решение не ограничивать проект одним днем. Так появились «Выходные на набережной».

Теперь начиная с 25 мая по пятницам пермяков ждут творческие мастер-классы для детей и родителей, детские игровые программы. По вечерам для молодежи организуют диджейские сеты.

Субботы будут начинаться со спортивных занятий по фитнесу, йоге и легкоатлетических забегов. В течение второй половины дня посетители смогут побывать на мастер-классах, принять участие в интеллектуальных играх, послушать лекции на самые разные темы.

Для любителей шахматных боев откроется настоящее «поле битвы» с огромными фигурами. По вечерам на главной сцене набережной будут выступать артисты и музыканты.

Полюбившееся пермякам «Интеллектуальное кафе» откроет свои двери для новых практикумов, лекций, встреч с интересными людьми.

По воскресеньям на набережной будет разворачиваться блошиный рынок. Уличные театры порадуют зрителей авторскими постановками, а любители танцев смогут поучаствовать в мастер-классах и танцевальных батлах.

Каждый вечер в кинотеатре под открытым небом будут транслироваться фильмы.



