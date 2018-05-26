Все лето пермяков ждут «Выходные на набережной»
С 25 мая по 1 сентября в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» по пятницам, субботам и воскресеньям пермяков и гостей города на набережной Камы ждут яркие мероприятия, спортивные события и выступления лучших артистов города.
Глава Перми Дмитрий Самойлов ставит задачу насыщать реконструированную часть набережной культурными и спортивными мероприятиями. Для этого в прошлом году был разработан проект «Суббота на набережной». Летом и осенью на набережной прошло более 150 мероприятий, которые посетили около 226 тысяч человек. Оценив популярность проекта среди жителей и гостей Перми, городские власти приняли решение не ограничивать проект одним днем. Так появились «Выходные на набережной».
Теперь начиная с 25 мая по пятницам пермяков ждут творческие мастер-классы для детей и родителей, детские игровые программы. По вечерам для молодежи организуют диджейские сеты.
Субботы будут начинаться со спортивных занятий по фитнесу, йоге и легкоатлетических забегов. В течение второй половины дня посетители смогут побывать на мастер-классах, принять участие в интеллектуальных играх, послушать лекции на самые разные темы.
Для любителей шахматных боев откроется настоящее «поле битвы» с огромными фигурами. По вечерам на главной сцене набережной будут выступать артисты и музыканты.
Полюбившееся пермякам «Интеллектуальное кафе» откроет свои двери для новых практикумов, лекций, встреч с интересными людьми.
По воскресеньям на набережной будет разворачиваться блошиный рынок. Уличные театры порадуют зрителей авторскими постановками, а любители танцев смогут поучаствовать в мастер-классах и танцевальных батлах.
Каждый вечер в кинотеатре под открытым небом будут транслироваться фильмы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Современные методы лечения
В Пермском УФАС рассказали о самых крупных делах
Суд подтвердил правомерность штрафа министру образования
Стартовала благотворительная программа «Детские улыбки России»
Учительницу-героиню наградили медалью «За отвагу»
На Прикамье надвигаются сильные ливни и град
Знак качества. Блоки «Бетокам»
Пермские антимонопольщики заступились за торговые киоски
Частной гимназии им. М.И. Пинаевой четверть века
В Перми стартует летний фестиваль «Выходные на набережной»
Добавить комментарий: