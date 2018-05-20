Проект эспланады: взгляд молодых

Еще в середине XX века на месте городской эспланады в Перми стояли деревянные дома. В 1970-е годы эту площадку начали было расчищать для нового жилищного строительства, но архитектор Геннадий Игошин нарисовал на проекте зеленое пространство... А сегодня современный проект развития эспланады обсуждает весь город.

С концепцией развития городской эспланады детально познакомились и молодые парламентарии: на заседании актива Молодежного парламента края проект представил министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский. «После реконструкции эспланада сохранит целостность и будет восприниматься как единая городская зона. Мы планируем создать комплексную площадку, на которой можно будет по-прежнему проводить городские культурно-зрелищные мероприятия (для этого будет предусмотрена современная инфраструктура, которой раньше не было), а вне праздников это будет комфортный и уютный сквер и отличная площадка для самых разных проектов. Зимой, как и прежде, будет работать ледовый городок. Проект уже разработан, сейчас проходят обсуждения деталей с общественностью и специалистами. И обсуждение проекта с Молодежным парламентом края – важная часть этого процесса», – сказал Вячеслав Маркович.

Один из самых долгожданных (и технологически сложных) объектов новой эспланады – фонтан. О нем молодым политикам рассказал главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов: «Это будет плоскостное сооружение, а всё оборудование и технологическую часть «спрячем» под землей. Планируется сделать около 10 типов форсунок, которые позволят выдавать струи разного вида: вертикальные, веерные, спиральные, пенные, капельные и другие. Для спецэффектов будут созданы «водный экран» и система лазерных лучей. Система акустики позволит слышать музыку не только около фонтана, но и в будущем «амфитеатре» сквера. Это будет первый многофункциональный объект такого рода в Перми, и его, конечно, можно будет интегрировать с концертами и мероприятиями на эспланаде». По словам Вячеслава Торчинского, запуск фонтана планируется уже осенью этого года, а полное завершение всех работ – осенью 2019 года.

Молодые парламентарии изучили 3D-модель и видеопрезентацию нового городского пространства эспланады в квартале, ограниченном улицами Ленина, Попова, Петропавловской и зданием Законодательного Собрания, задали вопросы и поделились своими идеями, которые Вячеслав Торчинский оценил как очень профессиональные. Например, подробно обсудили возможность наличия детской площадки, мобильного комплекса для любителей активных видов спорта, велосипедных дорожек и устройство дополнительных пешеходных переходов через прилегающие улицы. Важной показалась разработчикам проекта и мысль о выборе зеленых насаждений: молодые парламентарии предложили по возможности не использовать в озеленении потенциально аллергенные растения. Поднималась в обсуждении и тема обеспечения безопасности и использования при строительстве антивандальных конструкций. «Проект развития эспланады – идея глобальная и очень интересная, – сказал председатель Молодежного парламента края Артем Дашковский. – Молодые парламентарии активно включились в обсуждение, и, на мой взгляд, прозвучало много интересных идей. Уверен, что многие из них покажутся разработчикам полезными. Проект большой и сложный, но я уверен, что совместно мы найдем верные решения».

Молодые парламентарии поблагодарили докладчиков за выступления и единогласно поддержали проект. Возможность детально познакомиться с планами благоустройства эспланады и высказать свое мнение по основным объектам есть сегодня у всех жителей Прикамья: проект уже представлен на губернаторском портале «Управляем вместе» (permkrai.ru/program).