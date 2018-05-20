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Повышение платы за парковку призвано разгрузить центр Перми

парковка

Пермские власти планируют повысить стоимость платной парковки в центре города с 1 июня. Цель – уменьшить загруженность парковочных мест, чтобы у пермяков всегда была возможность без проблем припарковать машину на центральных улицах. По мнению экспертов, повышение стоимости парковки на 5 рублей в час может дать необходимый эффект.

 

Цена комфорта - плюс 5 рублей

            Система платных парковок заработала в Перми с августа 2016 года. Ее внедрение позволило за два прошедших года существенно разгрузить центр города, так что автомобилистам стало значительно легче найти свободное парковочное место на центральных улицах в дневное время.

            Сегодня в зоне платной парковки, ограниченной улицами Пушкина, Попова, Окулова (от улицы Газеты «Звезда» до улицы Попова), Монастырской (от Перми I до улицы Газеты «Звезда»), Советской (от улицы Максима Горького до улицы Николая Островского) и Николая Островского, функционирует около 2500 парковочных мест. Стоимость парковки сейчас составляет 15 рублей в час и взимается в рабочие дни с 9.00 до 19.00. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет около полутора часов, тогда как раньше парковки использовались в основном для долговременной стоянки, так что эффект от внедрения системы есть.

            Мониторинг заполняемости платных парковок проводится в Перми регулярно. И в последнее время уровень загруженности парковочных мест вновь начал расти: за прошедший год этот показатель увеличился на 5%, так что пиковая загруженность парковочных мест составила 92%. По мнению экспертов, для сохранения комфорта водителей это слишком высокая загруженность, так что ситуация нуждается в коррекции. «В случае, если во время пиковой нагрузки занято от 80 до 90% парковочных мест, это означает, что парковка используется эффективно, – поясняет начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис. – А если загруженность превышает 90%, стоимость парковки повышается на фиксированный шаг в 5 рублей. В связи с этим планируется повысить плату за парковку до 20 рублей за час. Изменения предполагается ввести в июне этого года». Такая методика изменения размера платы, которая напрямую зависит от заполняемости парковочных мест, была утверждена одновременно с началом работы платных парковок. Это дает основание администрации города изменить стоимость часа, регулируя таким образом заполняемость парковок. Согласно методике для каждой тарифной зоны подбирается такой тариф, который бы обеспечивал 80–90% пиковую заполняемость парковочных мест. Если же загруженность превышает 90%, стоимость парковки повышается на фиксированный шаг в 5 рублей. Таким образом, с одной стороны, парковки остаются экономически доступными для пермских автомобилистов, с другой – в зоне парковочного пространства можно найти свободные парковочные места.

 

Плата регулирует и дисциплинирует

Стоит отметить, что по сравнению с другими российскими городами плата за парковку в Перми довольно низкая. Например, в Тюмени и Екатеринбурге плата за час парковки составляет 30 рублей, в Ростове-на-Дону – 35 рублей, в Казани – 30 и 50 рублей в зависимости от зоны, в Нижнем Новгороде – от 50 рублей в час. «У моего дома в Москве стоимость парковки за первый час составляет 60 рублей, за каждый последующий – 100 рублей. Ближе к центру стоимость увеличивается в два раза, и с каждым годом стоимость растет, – отмечает директор Института транспортного планирования в Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» Михаил Якимов. – И даже такая стоимость парковки является для столицы абсолютно неприемлемой, потому как регулирующую функцию она не реализует. Все парковочные места всегда заняты, требуется еще большее увеличение. То же самое и в других городах. Если мы не будем увеличивать стоимость парковки в Перми, она перестанет выполнять свою функцию регулирования доступа. Также стоит отметить, что во всех городах, где функционирует система платных парковок, стало заметно, что количество нарушений правил дорожного движения в области остановки и стоянки уменьшилось. Наблюдается определенный эффект, когда плата за парковку дисциплинирует водителей, которые внимательно начинают относиться к процессу постановки автомобиля на стоянки. Сама же плата за парковки является обычным регулятором в области дорожного движения, позволяющим использовать городскую транспортную инфраструктуру максимально интенсивно и эффективно. Стоимость в 20 рублей определяется средней загрузкой парковочного пространства в городе. Если парковки пустуют, надо уменьшать стоимость, если заняты, то увеличивать. На мой взгляд, оптимальная загрузка составляет 80%, когда два места из десяти свободны. Тогда водитель всегда сможет припарковаться».

Метки: в Перми, Власть, Деньги

Опубликовано: 20.05.2018 в 13:00 в рубрике - Новости T7-inform

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