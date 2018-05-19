В Перми зацвела сакура
Пост для настроения. Сотрудники ГТРК «Пермь» поделились первыми фотографиями распустившейся сакуры. "Приобщиться" к традиционному японскому О-ханами, и увидеть как цветёт сакура можно по адресу: Пермь, ул.Техническая,7. Стоит заметить, что событие это крайне скоротечно и случается вопреки уральскому климату не каждый год.
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