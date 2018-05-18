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«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 2:0

Амкар

Пермский «Амкар» боролся за право остаться в футбольной премьер лиге. Футболисты пермского "Амкара" обыграли дома "Тамбов" в первом стыковом матче за право выступить в РФПЛ в сезоне-2018/19.

Красно-черным надо было одолеть клуб "Тамбов", чтобы остаться в Премьер-лиге и тем самым сохранить свой статус. С просьбой поддержать наших спортсменов руководство «Амкара» обратилось к болельщикам и сделало вход на стадион бесплатным. Первый тайм завершился со счетом 0:0. На 59-й минуте гол забил полузащитник «Амкара» Януш Гол. На 79 минуте отличился Сергей Баланович.

 

Метки: в Перми, Спорт, В России

Опубликовано: 18.05.2018 в 09:30 в рубрике - Новости T7-inform

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